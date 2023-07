Migration irrégulière : Afek Tounes appelle à une discussion avec les autorités algériennes

Afek Tounes a réagi, jeudi 6 juillet 2023, dans un communiqué aux violences qui ont eu lieu à Sfax entre des groupes de migrants subsahariens irréguliers et les habitants.

Notant l’urgence d’appliquer la loi pour protéger et les habitants et les migrants, le parti a souligné la nécessité de discuter de la question migratoire, dans l’immédiat, avec les autorités algériennes et de développer les dispositifs de sécurité aux frontières.

Afek Tounes a exprimé son étonnement du mutisme de la présidence de la République face à l’afflux des migrants irréguliers depuis l’Algérie et l’incapacité manifeste à sécuriser les frontières terrestres.

Il a appelé à davantage de transparence en ce qui concerne le processus de déportation des migrants irréguliers afin d’éviter que le problème ne soit déplacé d’une région à une autre, rappelant que l’absence d’un gouverneur à Sfax a envenimé la situation.

Le parti a réitéré l’importance d’adopter une approche globale – juridique, sécuritaire et humanitaire – dans le traitement du dossier de la migration irrégulière en évitant les mesures arbitraires qui pourraient porter atteinte à l'image du pays.

Il a proposé, également, la réinstauration d’un visa pour tous les citoyens subsahariens et la facilitation des procédures pour les touristes, étudiants, investisseurs et travailleurs pour ainsi éviter une utilisation abusive de cette procédure au profit de la migration irrégulière.

Évoquant la question de l’accord en négociation entre la Tunisie et l’Union européenne, Afek Tounes a appelé à dévoiler à l’opinion publique tunisienne les termes de cet accord mettant en garde contre les répercussions d’une décision unilatérale à ce sujet.

N.J