Un jeune abattu lors d’une descente de police à Sbeïtla : la version de la famille

Un jeune, Ahmed Souli, a été abattu lors d’une descente de police, mercredi 5 juillet 2023, dans un kiosque de paris sportifs à Sbeïtla. Des affrontements entre les forces de l’ordre et un groupe de jeunes ont éclaté après ce drame.

Intervenant sur les ondes de radio IFM dans la matinée de jeudi 6 juillet 2023, le frère de la victime, Souhail Souli, a donné sa version des faits. Selon ses dires, le jeune homme a été emmené au poste de police deux jours plus tôt où on lui a confisqué son téléphone puis on lui a remis une convocation pour comparaître devant le ministère public à Kasserine et expliquer que le commerce où il est employé est en règle.

Le défunt était employé du kiosque de paris sportifs. Le commerce existe depuis des années, selon le frère du défunt, et est en situation légale. Il a été arrêté avec plusieurs autres personnes puis relâché.

À son arrivée à Kasserine, on lui a demandé, après de longues heures d’attente, de rentrer chez lui. Dans la matinée du drame, il a été recontacté pour comparaître devant le parquet, mais avant d’y aller il s’est rendu au kiosque de paris sportifs pour percevoir son salaire. Des altercations ont eu lieu entre le propriétaire du kiosque et des policiers alors que le défunt était sur place. Le frère du défunt a signalé que les tensions étaient montées d’un cran car le propriétaire du kiosque et les sécuritaires étaient en conflit, sans communiquer plus de détails.

Souhail Souli a assuré que selon des témoins oculaires, son frère avait été abattu par un tir policier alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule stationné à proximité.

Tard dans la soirée de mercredi, le ministère de l'Intérieur s’est exprimé sur les motifs des heurts qui ont eu lieu à Sbeïtla. Il a indiqué qu’un groupe d'individus s’était attaqué à une patrouille de police en utilisant des fusils de chasse et des pierres lors d'une tentative d'arrestation d'une personne recherchée, sur instruction du parquet.

N.J