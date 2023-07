Un convoi de migrants se dirige-t-il vers la Tunisie ? Non !

Depuis le 30 juin 2023, une photo virale circule sur les réseaux sociaux en Tunisie, créant un débat intense parmi les internautes. La photo en question montre des groupes de personnes entassées dans des voitures, apparemment en plein désert du Sahara.

Selon la légende accompagnant l'image, il s'agit d'un groupe de migrants en provenance d'Algérie (Tébessa) se dirigeant vers Kasserine en Tunisie. Cette photo a suscité une vive polémique, avec des réactions variées de la part des internautes, notamment ceux qui condamnent le flux migratoire des Subsahariens en Tunisie. Certains se sont également interrogés sur la sécurité des frontières tuniso-algériennes.

La publication de cette photo a suscité des réactions parmi les internautes en Tunisie. Parmi ceux qui condamnent le flux migratoire des Subsahariens dans le pays, certains ont exprimé leur indignation face à l'idée que des groupes de migrants puissent entrer en Tunisie en si grand nombre. Ils ont souligné les préoccupations relatives à la sécurité, à l'économie et à l'intégration culturelle. Certains commentaires ont dénoncé l'impact supposé de ces migrants sur les ressources du pays et ont remis en question leur légitimité à chercher une vie meilleure en Tunisie.

Néanmoins, après vérification à l'aide de l'outil de recherche inversée d'images de Google, il a été prouvé que cette photo n'a pas été prise aux frontières tuniso-algériennes et que les personnes ne se précipitent pas vers la Tunisie. En réalité, il s'agit d'une photo prise en 2019 par Pascal Maitre, montrant des migrants se dirigeant vers la Libye depuis le Niger. Cette affaire met en évidence les campagnes de désinformation ciblant les migrants subsahariens, soulignant que ce n'est pas la première fois que des photos sont utilisées pour déformer la réalité.

La description accompagnant la photo originale mentionne que le convoi hebdomadaire vers la Libye se forme juste après les points de contrôle de l'armée et de la police à l'extérieur d'Agadez, la plus grande ville du centre du Niger. Cette confusion démontre comment des photos peuvent être utilisées de manière détournée pour manipuler l'opinion publique et alimenter des discours de stigmatisation envers les migrants subsahariens.

Les fausses représentations, telles que cette photo virale détournée, sont utilisées pour renforcer les stéréotypes négatifs et nourrir les préjugés contre les migrants. La circulation de telles images sans vérification préalable contribue à propager des informations erronées et à perpétuer une vision déformée de la réalité.

R.A