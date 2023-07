Décès d’un jeune à Sbeïtla : la version du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l'Intérieur a rendu public un communiqué, mercredi 5 juillet 2023, indiquant qu’un groupe d'individus à Sbeitla a fait face à une patrouille de sécurité en utilisant des fusils de chasse et des pierres lors d'une tentative d'arrestation d'une personne recherchée, sur instruction du parquet.

Plus tard, la direction de l'hôpital régional de Kasserine a été informée du décès d'un citoyen par balle et de la blessure d'un autre par des tirs de chevrotine. Le parquet s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités.

Le ministère confirme que la situation sécuritaire dans la région est actuellement stable.

Rappelons que des affrontements ont lieu, dans l’après-midi de ce mercredi 5 juillet 2023, entre des sécuritaires et un groupe de citoyens à Sbeïtla dans le gouvernorat de Kasserine.

Selon les versions relayées par des témoins, un jeune avait été abattu par balle lors d’une descente de police.





