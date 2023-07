Sfax, Sbeïtla, inflation… Les 5 infos de la journée

Il est 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 5 juillet 2023 :

Vent de panique à Sfax : des migrants subsahariens prennent d'assaut la gare pour fuir la ville

Le déferlement de haine à Sfax après le meurtre d’un jeune Tunisien par des migrants subsahariens a poussé des centaines de migrants ; hommes, femmes et enfants, à quitter la ville. Une foule de migrants s’est dirigée depuis la matinée de mercredi 5 juillet 2023 à la station de train pour quitter la ville de Sfax vers Sousse et la capitale Tunis, selon un live diffusé par Diwan FM. Des unités d’intervention ont été mobilisées sur les lieux selon la correspondante de Diwan FM. Elle a ajouté que les migrants se déplaçaient à présent en groupes.

L’inflation se replie à 9,3% au mois de juin 2023

Le taux d’inflation se replie à 9,3% au mois de juin 2023 contre 9,6% au mois de mai, c'est ce qu'indique un communiqué daté de mercredi 5 juillet 2023 de l'Institut national de la statistique (INS). Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre juin et mai de cette année comparé à la même période de l’année dernière. En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme d’augmentation des prix des produits alimentaires passant de 0,5% à -0,1%, des prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer dont le rythme d’augmentation passe de 1,7% à 0,8% et pour les prix des loisirs et culture qui passe de 1,1% à 0,7%.

Sbeïtla : tensions et affrontements suite au décès d’un jeune de la région

Des affrontements ont lieu, dans l’après-midi de ce mercredi 5 juillet 2023, entre des sécuritaires et un groupe de citoyens à Sbeïtla dans le gouvernorat de Kasserine. Les médias locaux précisent que les sources officielles n’ont encore révélé aucune information sur les raisons de cette manifestation. Selon les versions relayées par des témoins, un jeune aurait été abattu par balle lors d’une descente de police.





Kamel Feki et Marcus Cornaro parlent de lutte contre la migration irrégulière

Le ministre de l'Intérieur Kamel Feki a reçu, mercredi 5 juillet 2023, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro. Un communiqué du département indique que la rencontre a été l'occasion d’aborder les programmes de partenariat et de coopération pour soutenir le secteur de la sécurité dans de nombreux domaines d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la formation et de l'échange d'expériences. Il a également été question de l’avancement des projets mis en œuvre en partenariat avec l’UE.





Suppression de la peine de prison pour les chèques sans provision : l’Utica et la Conect s'expriment

Une séance d’audition sur l’amendement de l’article 411 du Code de Commerce sur les dispositions relatives aux chèques sans provision a été organisée, mardi 4 juillet 2023, par la Commission de la législation générale au sein de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Les représentants du patronat, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) et la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), y ont été entendus.