Attijari bank lance sa campagne pour la diaspora

Imprimer

Fidèle à la tradition, Attijari bank souhaite la bienvenue à la diaspora Tunisienne en mettant à sa disposition une offre spécialement conçue afin de répondre aux divers besoins pendant son séjour en Tunisie, une offre qui s’articule autour de :

50% de réduction sur la commission de versement en billets de banque étrangers

Une bonification du taux de change lors du versement en billets de banque étrangers en compte

50% de réduction sur l’offre Rahti Fi Bledi la 1ère année

Une réduction sur la commission de gestion du crédit immobilier « DARI FI BLEDI »

Une gratuité sur tous les transferts provenant d’Al Ansari Exchange présent au Moyen-Orient

La banque a renforcé son engagement envers ses clients en offrant une gamme complète de services : le financement par le crédit « Dari Fi Blédi », l’assistance à travers le service « Injad Sans Frontière », le transfert d’argent via une panoplie de canaux de transfert (e-transfert, Al Ansari, Western Union,…) et le service 100% digital qui donne la possibilité aux Tunisiens Résidant à l’Etranger d’ouvrir des comptes bancaires et de souscrire aux différentes offres packagées.

Et croyant fermement au besoin de digitaliser les parcours en faveur de la diaspora, Attijari bank a développé un tout nouveau service en ligne qui permet aux TRE d’entamer le processus de demande de crédit immobilier, un accord de principe leur est octroyé 100 % en ligne sans avoir à se déplacer en Tunisie.

Par ailleurs, Attijari bank met à la disposition de la diaspora l’équipe DIMA TOUNSI pour l’assister et répondre à ses questions et préoccupations à travers différents canaux de communication :

Une adresse e-mail spécialisée : DIMA.TOUNSI@attijaribank.com.tn

Un numéro de téléphone dédié : 71 111 333

Un numéro WhatsApp pour des interactions instantanées : 31 399 155