Mohamed Ali Boughdiri : certains croient qu’ils vivent dans la jungle

Imprimer

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, est revenu, mercredi 5 juillet 2023, sur le dossier du blocage des notes des élèves de l’enseignement de base. Selon M. Boughdiri, certains pensent vivre dans la jungle et n’ont aucun respect pour l’État.

Samedi, la Fédération de l’enseignement de base a appelé les enseignants à ne pas remettre les notes des élèves considérant l’appel du ministère de l’Éducation à la publication des notes sur l’espace numérique dédié comme une atteinte aux prérogatives des directeurs des établissements scolaires.

Dans une intervention téléphonique dans la Matinale de Shems Fm, le ministre a indiqué, au micro de Wissal Kasraoui, qu’une réunion aurait lieu aujourd’hui même au ministère pour prendre les mesures adéquates contre les enseignants et directeurs d’établissements qui n’ont pas encore remis les notes des élèves.

« Nous avons fait tout ce qui est possible et nous avons publié hier la proposition d’accord (…) Nous avons même répondu positivement à des revendications qui datent de quatre et cinq ans en dépit des pressions ; les promotions notamment », a-t-il affirmé.

Mohamed Ali Boughdiri a précisé que 70% des enseignants avaient publié les notes de leurs élèves sur les plateformes numériques du ministère de l’Éducation, soulignant, toutefois, que plusieurs directeurs d’établissements ont refusé d’approuver les notes remises par les enseignants.

La Fédération de l’enseignement de base a annoncé, la semaine dernière, l’échec des négociations avec le ministère de l’Éducation considérant que les propositions du département de Mohamed Ali Boughdiri ne sont pas à la hauteur des revendications des enseignants.

N.J