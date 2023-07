Wallys dévoile son SUV intrépide : puissance, luxe et performance au rendez-vous !

Wallys fait sensation en dévoilant son tout nouveau SUV sur les réseaux sociaux ce mardi 4 juillet : une révélation qui ne passe pas inaperçue !

Par la grande porte, Wallys entre dans une nouvelle ère avec le dévoilement en grande pompe de son premier SUV quatre portes : Une avancée marquante avec un modèle révolutionnaire pour la marque tunisienne !

En plus de cette révélation, le constructeur a également annoncé une alliance stratégique avec la marque haut de gamme Jetour. Cette joint-venture offrira à WALLYS l'opportunité d'assembler tous ses modèles sous la marque WALLYS, tout en respectant scrupuleusement les protocoles rigoureux de qualité, de sécurité et de durabilité.

Cette collaboration marque une étape décisive et significative dans l'objectif de fournir des véhicules d'excellence à une clientèle exigeante.

Le modèle s’appelle "WOLF" ce qui veut dire “LOUP” en anglais, ce choix de nom est suggestif, car il évoque généralement un animal solitaire qui s'affirme et n'a rien à prouver. Cela pourrait être interprété comme le message que le constructeur tunisien souhaite véhiculer avec cette voiture.

Le WOLF est un modèle très spécial, car il marque l'entrée de la marque dans le segment premium des SUV, une décision qui peut susciter le scepticisme de certains, mais qui illustre la volonté de se démarquer et d'offrir une expérience unique aux clients.





Le véhicule se démarque résolument de l'ADN esthétique traditionnel de Wallys. L'arrière de ce SUV se distingue par la présence imposante de quatre sorties d'échappement et d'un diffuseur aérodynamique, ajoutant une touche de sportivité. De plus, son capot plongeant confère une allure élégante tandis que la grille de calandre remarquablement basse accentue son caractère distinctif.

Le SUV WALLYS propose un intérieur somptueux et résistant, mettant en avant l'utilisation de matériaux durables tels que le polyester et le polyamide recyclé, ainsi que du cuir semi-aniline, pour une finition luxueuse.

Le cockpit est doté d'un écran de divertissement de 10,2 pouces, offrant une expérience immersive et captivante.

Les compteurs du conducteur sont également entièrement numériques, apportant une touche de modernité à l'ensemble de l'habitacle.

L'habitacle de la Wallys Wolf promet un confort exceptionnel, évoquant un véritable salon roulant. Ce SUV sportif est équipé de sept sièges offrant amplement d'espace pour les passagers. De plus, la modularité est à l'honneur, avec la possibilité de rabattre les sièges arrière afin d'optimiser le volume du coffre et faciliter le transport de charges plus importantes.

La Wallys WOLF est propulsé par un moteur 4 cylindres turbo de 1,5 litre, qui développe une puissance de 150 chevaux et un couple de 230 Nm. Associé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports et à une transmission à traction, ce moteur offre des performances tout à fait respectables au Wolf. Le SUV atteint une vitesse maximale de plus de 180 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en seulement 8,8 secondes. De plus, il bénéficie d'une classification de 9 chevaux fiscaux, ce qui facilite l'obtention de crédit leasing.

Actuellement, les détails concernant le prix et la date de lancement du Wolf n’ont pas encore été divulgués. Toutefois, le fabricant convie cordialement les intéressés à se rendre dans leur showroom situé dans la partie méridionale de Tunis. Ce sera l’opportunité parfaite pour les potentiels clients d’admirer de plus près ce véhicule d’exception, et qui sait, de passer une pré-commande.