Kamel Deguiche : la loi sur les structures sportives est prête et sera bientôt présentée au Parlement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche a confirmé dans une déclaration médiatique, dimanche 2 juillet 2023, que la loi sur les structures sportives est prête et sera bientôt présentée au Parlement.





Dans ce contexte, Kamel Deguiche considère que la problématique des installations sportives est une question complexe et globale en termes de responsabilité, et ne concerne pas seulement le ministère de la Jeunesse et des Sports. De plus, les textes de loi actuels ne sont pas alignés avec les efforts des municipalités et les attentes des parties intéressées dans le domaine sportif.





Il a ajouté que le ministère de la Jeunesse et des Sports travaille sur la question de la maintenance des installations sportives, en cherchant à les retirer des compétences des collectivités locales et à proposer la création d'une agence nationale dédiée à cet effet. En effet, il a estimé que cela est particulièrement nécessaire dans la mesure où les conditions de toutes les installations sportives, pas seulement celles liées au football, sont devenues intolérables.

S.H