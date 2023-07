Garde nationale : 65 opérations de migration illégale déjouées pendant l'Aïd El Kebir

Les unités de la Garde maritime régionale ont réussi, pendant les jours de l'Aïd El Kebir les 27, 28 et 29 juin 2023, à déjouer 65 opérations de migration illégale à travers les frontières maritimes et à secourir 2068 personnes.





La Direction générale de la Garde nationale a indiqué dans un communiqué, rendu public, dimanche 2 juillet 2023, que les unités de la Garde maritime régionale du Centre (les régions maritimes de Sfax, Kerkennah et Mahdia) ont réussi à déjouer 47 opérations de franchissement des frontières maritimes de manière clandestine, à secourir 1879 personnes, dont 1858 de nationalités africaines subsahariennes et 21 Tunisiens.





De son côté, les unités relevant de la Garde maritime régionale du Sahel (les régions maritimes de Nabeul, Sousse et Monastir) ont réussi à déjouer 18 opérations de traversée clandestine, à secourir 189 personnes tunisiennes et à saisir quatorze embarcations et trois kayaks.





La Direction générale de la Garde nationale a précisé que, sur instruction du parquet, les mesures légales ont été prises à l'encontre des personnes concernées.



S.H