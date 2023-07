Météo Tunisie : pluies orageuses attendues dans le centre-ouest

Imprimer

L'Institut national de la météorologie (INM) a indiqué, dans son dernier bulletin de ce samedi 1er juillet 2023, qu’une baisse relative de la température est attendue au cours de cette journée.

Les maximales varieront entre 27°C et 33°C dans le nord, les hauteurs et les zones côtières et se situeront entre 36°C et 43°C dans le reste des régions atteignant 46°C à El Borma et Borj El Khadhra avec l'apparition de sirocco.

L'intensité des vents oblige à la vigilance près des côtes et dans le sud où elle soulève du sable et de la poussière. La mer est agitée à très agitée.

Le ciel sera partiellement nuageux avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses dans le centre-ouest l'après-midi.

M.B.Z