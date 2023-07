Saïed : il faut rétablir la gloire de Tunisair et éliminer les causes ayant conduit à son déclin

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu vendredi 30 juin 2023, au palais de Carthage, Rabiî Majidi, ministre du Transport, et Khaled Chelly, PDG de la compagnie aérienne Tunisair.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le programme de sauvetage de cette entreprise publique « qui fut pendant de nombreuses années l'une des plus florissantes de ce secteur avant d'être rongée par la corruption, tout comme de nombreuses autres institutions », indique un communiqué de Carthage.

Le président de la République a souligné la nécessité de rétablir la gloire de Tunisair et d'éliminer les causes qui ont conduit à son déclin, « en tenant pleinement pour responsables ceux qui ont voulu sa faillite afin de la céder ultérieurement, comme cela s'est produit pour un certain nombre d'institutions et d'entreprises publiques ».

Le chef de l'État a également insisté sur le fait que « le ciel doit être ouvert aux avions tunisiens et non envahi par des avions qui ne laissent pas de place aux notres dans leurs essaims », une référence à son refus de l’Open Sky.

Le président de la République s’est également penché sur la nécessité d'améliorer les services au sol et en l'air, rappelant que Tunisair était, pendant de nombreuses années après sa création, à la pointe des compagnies aériennes mondiales.

La réunion a également permis d’aborder la nécessité de renouveler la flotte de Tunisair et d'établir un programme pour l'acquisition de nouveaux avions, ainsi qu'un plan de vente des avions stationnés dans les aéroports ou de vente de leurs pièces détachées s'ils ne sont plus utilisables.

Par ailleurs, le président de la République a recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une prise en charge complète de nos pèlerins à leur retour en Tunisie après l'accomplissement des rites du Hajj.

S.H