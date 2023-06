Tunisie : un jeune ouvrier a-t-il obtenu son bac avec une moyenne de 18,43 ?

Imprimer

Avec l'annonce des résultats du baccalauréat en Tunisie, une photo a récemment fait le tour des réseaux sociaux, suscitant admiration et fierté. La légende accompagnant l'image affirmait qu'il s'agissait d'un jeune travailleur tunisien de la construction qui avait réussi son baccalauréat avec une remarquable moyenne de 18,43.

Cette publication a été largement partagée et a été perçue comme une véritable success story. Lorsque la photo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, de nombreux Tunisiens ont été profondément touchés par l'histoire supposée derrière l'image. Ils ont salué le courage et la détermination du jeune homme, qui aurait réussi malgré les conditions difficiles dans lesquelles il se trouve.

Cependant, l'euphorie a été de courte durée. Les enquêtes menées par BN Check pour vérifier l'authenticité de la photo ont rapidement démontré qu'elle avait été utilisée en 2022 avec des descriptions similaires.

Cette même publication, a déjà fait le tour des pages Facebook au Maroc en 2019. Dans ces pages, on peut lire qu’il s’agit d’un jeune marocain, Tarik Krich, originaire d’El Jedida (ville côtière marocaine), qui a décroché son Bac avec 18,43 de moyenne, ce qui est totalement faux.

Il a été découvert que le certificat de notes publié avec la photo appartenait à un tout autre étudiant marocain, Asbik Abdelouahid de Tamsamane (une tribu amazighe). Cette découverte a confirmé que l'image en question avait été créée de toutes pièces pour susciter des réactions émotionnelles et attirer l'attention.

L'histoire de ce jeune homme travaillant dans la construction, qui aurait obtenu une excellente moyenne au baccalauréat, s'est avérée être une fausse information. Des vérifications ont révélé que cette même photo avait déjà circulé en Tunisie en 2022, et elle était même apparue auparavant au Maroc en 2019 avec une description similaire. Il s'est avéré que l'image était entièrement fausse, et elle avait trompé de nombreux Tunisiens et Marocains.

R.A