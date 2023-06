Rafik Abdessalem : ce qui se passe avec le groupe Wagner est une épreuve pour Saïed et les autres

Le dirigeant nahdhahoui a commenté, samedi 24 juin 2023, la nouvelle de la mutinerie du groupe paramilitaire russe Wagner. Estimant ce qui se passe en Russie d’ « ambigüe », il a noté que cela était une épreuve pour les dictatures arabes, notamment le président de la République, Kaïs Saïed.

« Ce qui est important dans la crise russe actuelle est que ceux qui s'appuyaient sur les milices wagnériennes ou envisageaient y chercher un soutien pour combattre les conflits internes se sont retrouvés dénudés, et ceux qui cherchaient de nouveaux agents internationaux pour appuyer leur dictature et leur tyrannie plutôt que de protéger leur pays et étendre leur indépendance, tremblent face à l'ambiguïté à Moscou. Le camp de la tyrannie arabe, de Haftar, Hemedti, Bachar, Saïed, Al-Sissi et autres, vit certainement une grande épreuve ces jours-ci », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Près de 24 heures après avoir annoncé sa rébellion contre le commandement russe, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a ordonné, dans la soirée de samedi, à ses troupes de se retirer alors que ces hommes marchaient sur Moscou et ce « pour éviter un bain de sang ».

N.J