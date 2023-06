L'histoire de la séance unique en Tunisie

L'histoire de la séance unique en Tunisie remonte à l'époque du protectorat français, lorsque la pratique de la sieste a été introduite pour faire face aux conditions climatiques chaudes de la région. La séance unique a été officiellement instaurée en Tunisie par le décret beylical du 15 juin 1921

À l'origine, la séance unique était une mesure visant à protéger la santé des travailleurs et à leur permettre de faire une pause pendant les heures les plus chaudes de la journée. Pendant cette période, les employés avaient une pause déjeuner prolongée et devaient reprendre le travail en fin d'après-midi

La séance unique a été maintenue après l'indépendance de la Tunisie en 1956. (Le 12 avril 1956 : L'horaire de travail change en raison du ramadan et la séance unique est instaurée).

Le gouvernement tunisien, conscient des avantages de ce modèle de travail en termes de santé, d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que de productivité, a avalisé la pratique et l'a intégrée dans la législation du travail.

Au fil des années, la séance unique est devenue une caractéristique emblématique du marché du travail tunisien. La plupart des entreprises et des institutions publiques fonctionnent selon ce modèle, ce qui signifie que la journée de travail commence tôt le matin et se termine en milieu ou en fin d'après-midi.

La séance unique en Tunisie a été considérée comme une solution efficace pour atténuer les effets de la chaleur sur la santé des travailleurs, en particulier pendant les mois d'été. Elle a également contribué à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en donnant aux employés plus de temps libre après la fin de la journée de travail

Cependant, il convient de noter que la séance unique en Tunisie peut avoir des variations en fonction des secteurs d'activité et des types d'emplois. Certaines industries, telles que le secteur des services, peuvent avoir des horaires de travail plus flexibles et des adaptations spécifiques en fonction de leurs besoins opérationnels.

Dans l'ensemble, la séance unique en Tunisie est devenue une pratique bien établie et largement acceptée, ancrée dans la culture et les habitudes de travail du pays. Elle a été perçue comme un moyen de concilier les impératifs de productivité et de bien-être des travailleurs dans un contexte climatique spécifique.