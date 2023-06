La Tunisie élue au Comité directeur de la Coalition mondiale contre la peine de mort

La Coalition tunisienne contre la peine de mort, représentée par Chokri Latif, a été élue à une large majorité au Comité directeur de la Coalition mondiale contre la peine de mort et ce lors de son Assemblée générale tenue les 23 et 24 juin à Nairobi au Kenya.

Chokri Latif a, à l’occasion, exprimé ses remerciements aux membres de la Coalition de leur confiance et leur soutien qui, « au-delà de la Coalition tunisienne, va à tout le mouvement associatif démocratique tunisien qui n'a jamais cessé de lutter pour la dignité, la liberté et la justice ».

Il a, également, réitéré son appel aux autorités tunisiennes pour concrétiser le respect du droit à la vie en officialisant le moratoire universel sur les exécutions et en ratifiant le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Créée officiellement à Rome en 2022, la Coalition mondiale contre la peine de mort compte 167 ONG, barreaux d’avocat·e·s, collectivités locales et syndicats. Elle vise à renforcer la dimension internationale du combat contre la peine de mort. Son objectif est l’abolition universelle de la peine de mort. Elle encourage la suppression définitive des condamnations à mort et des exécutions partout où la peine de mort est en vigueur et cherche, dans certains pays, à obtenir une réduction du nombre de crimes passibles de la peine capitale comme première étape vers l’abolition.

N.J (D'après communiqué)