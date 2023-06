Parité homme-femme : la Tunisie recule de huit places dans le classement mondial

La Tunisie a perdu huit places dans le classement de l’écart entre les hommes et les femmes du Forum économique mondial pour l’année 2023. Le pays se place 128e à l’échelle mondiale et 6e à l’échelle de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord avec un score de 0.642 point.

Dans le même rapport publié le 20 juin 2023, on lit que la Tunisie, en plus d’autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord – le Maroc et l’Égypte, entre autres – affiche un taux de parité de 95,9% dans le sous-indice du niveau d’éducation.

Cependant, la Tunisie affiche le plus haut taux de chômage parmi les femmes diplômées du supérieur. Plus de 35% selon les chiffres du Forum économique mondial.

En termes de parité homme-femme dans la vie politique, la Tunisie a connu un recul du taux de femmes parlementaires. Le pays, en plus de Bahreïn et du Maroc, affiche, toutefois, l’un des taux les plus élevés de la région en termes de nombre de femmes en poste de ministres, soit 20%.

Le Forum économique mondial explique, également, que, dans certaines régions, les écarts entre les deux sexes dans les domaines de la santé et de l'éducation se sont réduits au cours de l'année écoulée, mais les progrès en termes d'émancipation politique sont au point mort, et la participation des femmes à la vie économique a régressé au lieu de se redresser.

Cela est dû notamment à l'impact de la pandémie de Covid-19, les crises économiques et géopolitiques, selon la même source.

N.J