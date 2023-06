Tunisie - Météo : ciel dégagé et mer agitée

La météo n’est pas tout à fait propice à la baignade en ce samedi 24 juin 2023, selon le bulletin de l’Institut national de la météorologie.

Le ciel est dégagé et les températures seront comprises entre 30 et 35° dans le nord du pays et les zones côtières. La mer sera, toutefois, agitée à très agitée sur la côte nord de la Tunisie et au golfe de Hammamet

Dans le reste du pays, la chaleur sera caniculaire avec un thermomètre qui affichera entre 36 et 41°C.

N’oubliez pas de vous protéger du soleil et de vous hydrater en buvant une grande quantité d'eau.