L’École SESAME renforce son partenariat stratégique avec l’École d’ingénieurs française CY Tech

L’Université SESAME a reçu lundi 19 juin une délégation de son partenaire, l’école d’ingénieurs française de renom CY Tech. Le partenariat entre les deux établissements a débuté en 2011 avec l'EISTI (devenu plus tard CY Tech) autour des programmes d’échange d’étudiants ainsi que les possibilités d’obtention d’un double diplôme.

La journée s'est conclue par une cérémonie de signature de trois accords (cadre, échanges et doubles diplômes) liés à la formation d'ingénieur en informatique de l'Université SESAME, renforçant ainsi la reconnaissance internationale de cette formation qui a obtenu récemment les prestigieux labels européens EUR-ACE et ASIIN.

Cette visite a également ouvert la voie à des discussions approfondies sur des projets de partenariats académiques. L'accent a été mis sur la mobilité internationale des étudiants ainsi que sur des projets de recherche et de valorisation sur des thématiques d’intérêts communs.

Cette rencontre a été l’occasion pour Anis Chakroun, Président du conseil d’administration, et Mohamed Marouene, Fondateur et Directeur Général de l’École, de présenter les fondements du rapprochement stratégique établi entre le groupe TEAMWILL et SESAME à la délégation française présidée par Radjesvarane ALEXANDRE, Directeur Général de CY Tech.



Ce rapprochement entre l'université SESAME et le groupe Teamwill a créé une synergie passionnante qui rapproche le monde académique et le monde des entreprises, offrant ainsi aux étudiants une expérience unique pour se préparer au monde professionnel.