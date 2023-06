El Abassi : la Tunisie est en train de travailler avec le FMI sur un programme de réformes « juste »

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Marouane El Abassi a précisé, jeudi 22 mai 2023, dans une déclaration rapportée par l'agence de presse Tap, que les autorités tunisiennes sont en train de travailler avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un programme de réformes économiques « juste », qui prend en considération les couches vulnérables.

Il a souligné l'importance de « faire attention » à la classe moyenne et aux catégories vulnérables qui sont en difficulté, en raison de l’inflation et de la baisse de leur pouvoir d’achat.

M. El Abassi a affirmé : « Prévoir un programme de réformes juste est une question fondamentale. La Banque mondiale l’a compris et le FMI doit également le comprendre ». Une vision partagée par l’institution financière internationale vu que sa directrice générale, Kristalina Georgieva, lui avait indiqué, lors d’une rencontre tenue mardi dernier, au Maroc, dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI prévues en octobre prochain à Marrakech, que le fonds souhaite aussi aboutir à un programme « juste » avec la Tunisie.

Rappelons que vendredi 16 juin 2023, Mme Georgieva avait indiqué : « Il serait fantastique pour la Tunisie d’engager les réformes qui rendront l’économie plus forte et les perspectives plus brillantes pour les Tunisiens. Sur le fond des réformes, nous n’avons pas de différends, mais c’est sur les détails et sur la manière de les engager que nous avons des choses à revoir. Notre souhait, au FMI, est de soutenir une économie dynamique et juste où les gens pauvres n’ont pas à payer les subventions des gens riches. Comment le faire exactement ? Je suis sûre que nous parviendrons à un accord ».

I.N