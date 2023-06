Olaf Scholz et Kaïs Saïed parlent migration irrégulière

Imprimer





Le président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré le chancelier fédéral d'Allemagne, Olaf Scholz, à la date du 22 juin 2022. Dans un communiqué publié à la même date, Carthage a indiqué que la rencontre a porté sur les relations amicales liant les deux pays et le développement de la collaboration notamment en matière de recherches, d'énergies renouvelables et de tourisme.

La même source a indiqué que Kaïs Saïed a appelé à un développement des investissements allemands en Tunisie et à encourager la présence des entreprises allemandes sur le territoire tunisien. Le chef de l'État a, aussi, évoqué la question des programmes d'échanges et de la formation professionnelle tout en mettant l'accent sur la qualité et la compétence du capital humain tunisien présent en Allemagne.













« Cette réunion était, également, une occasion d'accentuer la prise de conscience commune de la nécessité de l’adoption d’une nouvelle approche concernant la migration irrégulière et du développement des mécanismes d'action et de coordination permettant de faire face aux causes profondes de ce phénomène », lit-on dans le même communiqué.

Pour rappel, le président de la République se trouve actuellement à Paris afin de participer au Sommet pour un nouveau pacte financier.

S.G