Kaïs Saïed : une nouvelle approche doit être adoptée pour mettre un terme à la migration irrégulière

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, ce jeudi 22 juin 2023, avec la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, à Paris.

L’entretien, précise un communiqué de Carthage, était consacré au suivi des résultats de la visite de la délégation européenne en Tunisie le 11 juin dernier.

Il a également permis d’évoquer un certain nombre de perspectives de coopération et de partenariat fructueux entre la Tunisie et l'Union européenne, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et propres, de l'économie, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et d'autres domaines porteurs.

Kaïs Saïed a affirmé que la Tunisie est attachée au renforcement des relations d'amitié et de partenariat stratégique avec l'espace européen dans un cadre bilatéral et multilatéral.

L'entretien a également permis d'aborder la question de la migration irrégulière, le président de la République ayant souligné que ce qui se passe en Tunisie est une situation anormale et qu'une nouvelle approche doit être adoptée pour mettre un terme à ce phénomène. Le chef de l'État a indiqué qu'il existe des réseaux criminels qui œuvrent dans le trafic d'êtres humains dans le sud et le nord de la Méditerranée et qu’il faut agir de concert pour les démanteler.

Il a, enfin, souligné que la Tunisie n'accepte pas d'être une zone de transit ou d'implantation et que la meilleure solution est d’éliminer les causes de la migration clandestine.

Kaïs Saïed, rappelons-le, prend part au sommet sur un nouveau pacte financier organisé à Paris en France.

M.B.Z