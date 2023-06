Le mystère des trente "billions" de dinars enfin résolu ?

Lors d’une rencontre entre le président de la République, Kaïs Saïed et les membres de la Commission nationale pour la conciliation pénale, les Tunisiens ont été surpris de découvrir qu’un mystérieux homme d’affaires avait saisi ladite commission afin de trouver une entente au sujet d’un montant allant jusqu’à trente « billions » de dinars.

La rencontre avait eu lieu à la date du 20 juin 2023. Une dame assise à la droite du chef de l’État et faisant partie de la commission avait assuré qu’il s’agissait d’un dossier de conciliation important. Néanmoins, le chiffre communiqué n’a pas convaincu l’opinion publique.

La somme a été, selon certains, exagérée. D’autres ont considéré qu’il s’agissait d’une simple erreur d’unité. Ainsi, on a expliqué qu’il s’agissait de trente milliards sans ajouter le terme dinars. Or, cette somme est, aussi, considérable. Il s’agit de près de la moitié du budget de l’État pour l’exercice de l’année 2023. Posséder trente milliards de dinars signifie posséder dix milliards de dollars et être, donc, le milliardaire arabe le plus riche. L’information a été fortement critiquée et beaucoup se sont interrogés sur l’identité de celui qu’on a baptisé le « Elon Musk tunisien ».

Mais, il semblerait que le mystère soit enfin résolu. L’animatrice radio, Zina Zidi, a indiqué durant l’épisode de « Studio Shems » diffusé le 22 juin 2023, avoir été contactée par la famille de cette personne. Les proches de cet individu lui auraient assuré qu’il n’y avait pas de demande de conciliation à hauteur de trente milliards ou billions de dinars. Le frère du concerné a indiqué à l’animatrice que trois avocats étaient chargés de négocier avec la commission et qu’il n’avait pas d’argent.

« Les avocats ont contacté le juge d’instruction et la Commission nationale de conciliation pénale afin de lui assurer qu’il n’avait aucun sou. Il souffrirait d’une instabilité psychologique. Il a été placé en détention. Il était président de l’une des petites fédérations sportives. Il est poursuivi pour des chèques sans provision… Il n’a aucun sou. La banque centrale peut confirmer cela », a-t-elle ajouté.

Zina Zidi a expliqué que les avocats ont refusé de s’exprimer publiquement pour le moment en raison des échanges en cours avec le juge d’instruction.

S.G