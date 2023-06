Ooredoo et le Comité national Olympique tunisien lancent le renouvellement de leur partenariat avec les Jeux Africains de Plage

Dans le cadre de sa stratégie de soutien au sport tunisien, Ooredoo a renouvelé l'accord de partenariat avec le Comité National Olympique Tunisien pour une durée de deux ans. Fort de sa longue expérience dans ce domaine, le premier opérateur téléphonique en Tunisie continue son élan de soutien au sport en Tunisie, à travers le support des clubs sportifs tunisiens, aux équipes olympiques, afin d'y consacrer les valeurs de l’excellence.

Cette annonce intervient dans le cadre des préparatifs de la Tunisie pour accueillir les Jeux africains de plage 2023 dans sa deuxième édition, à partir du vendredi 23 juin dans la ville de Hammamet, en accueillant plus de 1100 sportifs et 500 officiels.

Les Jeux Africains de Plage, qui seront parrainés par Ooredoo Tunisie, comprendront : le beach volley du 23 au 27 juin, kata karaté du 24 au 25 juin, beach handball du 24 au 26 juin, beach rowing du 24 au 26 juin, l’escrime le 26 juin (compétitions exhibition), le beach-soccer du 27 au 30 juin, la natation en eau libre le 27 juin, le beach tennis les 28 et 29 juin, le basket les 28 et 29 juin, le Karate les 24 et 25 juin, le Wushu Kung-fu le 26 et 27 juin, la lutte de plage les 28 et 29 juin, le badminton du 27 au 29 juin et un marathon de plage le 28 juin sans oublier le kayak le 30 juin, le paddle (concours de démonstration) le 30 juin, menant à la cérémonie de clôture qui aura lieu le 30 juin.

A cette occasion, M. Mansoor Rashid Al-Khater a déclaré : « Nous renouvelons aujourd'hui notre soutien à nos ambassadeurs sportifs tunisiens qui hissent fièrement le drapeau tunisien lors des rendez-vous sportifs internationaux, car nous sommes convaincus de l'importance du sport quant à l’image de la Tunisie dans le monde, surtout en cette période particulière qui voit la Tunisie accueillir les Jeux Africains de Plage. Nous accompagnerons également le Comité National Olympique Tunisien pendant toute la durée du contrat afin d'aider cette importante institution à diffuser le sport et l'esprit olympique auprès des jeunes, en leur apportant aussi notre soutien dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 ».

M. Mehrez Boussayene, président du Comité National Olympique Tunisien, a également déclaré : « Nous remercions Ooredoo pour son engagement envers le sport tunisien, et nous travaillerons ensemble pour accompagner les athlètes d'élite lors des prochains événements sportifs. Nous nous engageons également ensemble à soutenir la diffusion de la culture et des valeurs olympiques, je tiens aussi, exprimer ma profonde gratitude à Ooredoo pour nous avoir accompagnés sur cette voie ».