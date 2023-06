Quand une intelligence artificielle change le look du roi Charles

Une image a fait le tour des fils d'actualité sur Facebook, mettait en scène le roi Charles mangeant de la glace sur une plage et vêtu d'une tenue rose. Les Tunisiens ont saisi cette occasion pour s'amuser aux dépens du roi avec des commentaires moqueurs.

Parmi les nombreux commentaires désopilants, certains ont fait allusion à la récente disparition de la reine Elizabeth, insinuant que depuis la perte de sa mère, le roi Charles n'était plus tout à fait lui-même. Les internautes ont rivalisé d'imagination pour créer des légendes drôles et inventives, contribuant ainsi à l'engouement suscité par cette photo.

La viralité de l'image a été amplifiée par un flux incessant de partages, avec de nombreux utilisateurs taguant leurs amis pour partager un moment de rigolade. Les réactions étaient principalement dérisoires, certains Tunisiens ont trouvé cette situation aussi improbable que divertissante.

Cependant, il est important de souligner que cette image n'est en réalité qu'un montage généré par intelligence artificielle. Malgré cela, elle a réussi à duper un grand nombre de personnes, qui ont immédiatement pris cela au sérieux et ont contribué à sa propagation.

Ce n'est pas la première fois que des photos manipulées du roi Charles font le tour des réseaux sociaux. Une série d'images similaires montrant le roi faisant la fête après son couronnement a également été largement relayée. Ces images ont été générées par l'intelligence artificielle, aucune image n'est vraie.

Les images virales des derniers jours semblent authentiques, mais pour distinguer la vérité de la fiction, la première étape consiste simplement à faire une pause et à examiner de plus près. Au premier abord, cette photo prétendument représentative du roi Charles en train de danser pourrait sembler vraie. Toutefois, en l'examinant de plus près, certains éléments attirent immédiatement l'attention, tels que l'incohérence entre la tête et le corps. En effet, un zoom sur l'image permet de révéler ces détails suspects.

R.A