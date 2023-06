Météo : la vague de chaleur continue

L’Institut national de la météorologie a annoncé, dans la matinée de jeudi 22 juin 2023, que les températures continueraient à augmenter.

Selon son dernier bulletin, les maximales seraient comprises entre 32 et 37°C sur les côtes est du pays et entre 37 et 43°C sur le reste des régions avec apparition de sirocco.

N.J