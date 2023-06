Canicule : les mesures préventives du ministère de la Santé

Imprimer

Dans le cadre des préparatifs pour se prémunir des risques liés à l'augmentation des températures qui peuvent être enregistrées pendant la saison estivale et pour éviter les problèmes de déshydratation, le ministère de la Santé a rendu public un communiqué, mercredi 21 juin 2023, pour rappeler une série de mesures.





Ainsi le ministère de la Santé souligne la nécessité de :





À l'intérieur de la maison :

Veiller à boire au moins un litre et demi d'eau par jour, sans attendre d'avoir soif, en évitant les boissons sucrées (boissons gazeuses, jus artificiels, etc.).

Rester à la maison dans la pièce la plus fraîche, en veillant à fermer les fenêtres pendant la journée et à ventiler la maison la nuit.

Prendre une douche tiède ou placer un linge humide sur la tête, ou encore vaporiser de l'eau sur le visage, le cou et les extrémités.





À l'extérieur de la maison :

Marcher à l'ombre, porter des chapeaux à larges bords et des vêtements amples en coton, de préférence de couleur claire.

Éviter les activités physiques pendant les heures de pointe de chaleur, entre 10h00 et 16h00.

Protéger la peau des rayons du soleil avec des crèmes protectrices et porter des lunettes de soleil autant que possible.





Signes d'un coup de soleil :

Maux de tête accompagnés éventuellement de vomissements.

Fièvre.

Crampes musculaires, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.





Mesures à prendre en cas de coup de soleil :

Placer la personne touchée dans une pièce fraîche, lui enlever les vêtements serrés, l'asperger d'eau et mettre des linges humides sur sa tête et ses extrémités, l'aider à boire de l'eau.

Encourager les proches et les voisins à rendre visite et à aider les personnes vulnérables, en particulier celles qui vivent seules, et leur conseiller de suivre les consignes mentionnées ci-dessus.

Consulter un médecin.



S.H