L’Utap appelle à réviser la grille de classement des graines de céréales

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), a indiqué, dans un communiqué publié ce mercredi 21 juin 2023, que les récentes précipitations, si elles ont eu un effet certain sur les ressources hydriques et le remplissage des barrages, ne peuvent occulter la réalité de la saison exceptionnelle des grandes cultures.

L’Utap a expliqué que la Tunisie n’a jamais connu pareille situation, due aux facteurs climatiques qui ont fortement impacté les récoltes ainsi que la qualité des denrées.

Elle a également souligné que les pluies récentes ont eu un impact négatif sur la qualité du blé en raison du taux élevé de fissuration et de germination, ce qui a entraîné une baisse des prix à moins de cent dinars le quintal sur la base du barème actuel, qui est un prix nettement inférieur au coût et « démoralisant ».

L’Utap a donc appelé à réviser, exceptionnellement, la grille de classement des graines de céréales pour récompenser les efforts et les sacrifices des agriculteurs, en annulant notamment la décote sur des éléments relatifs à la qualité à l'exception des impuretés, d'autant plus que les causes sont liées à des facteurs impérieux.

Elle a également appelé à réfléchir sérieusement à un moyen de satisfaire les besoins des agriculteurs en termes de semences, même s'il fallait en fournir une partie importée de certains pays similaires à la Tunisie en termes de nature du sol, de climat et de mode de production.

M.B.Z