Le vol des bagages d’un passager suscite l’indignation

Un passager a publié les photos de ses bagages volés à l’aéroport Tunis Carthage, mercredi 21 juin 2023, alors qu’il venait de Dubai.

“La valise ouverte avec un stylo. Le chocolat partagé, les montres ont disparu. Toutefois, on n’a pas touché aux bouteilles de vin, parce que c’est Haram. Merci ma Tunisie”, indique le jeune homme avec beaucoup d'amertume et non sans ironie.









Cette publication a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Les internautes ont dénoncé ces pratiques devenues monnaie courante et nuisant terriblement à l’image de la Tunisie, notamment, à l’approche de la saison touristique.





















S.H