Ahmed Attaf : la Tunisie traverse une phase difficile et il ne faut pas lui en demander davantage !

« La Tunisie traverse un moment très difficile et la meilleure manière de l'aider est de ne pas lui imposer des charges supplémentaires qui pourraient aggraver sa situation » a souligné le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dans une interview accordée, ce mercredi 21 juin 2023, à l’agence italienne Nova.

« L'Algérie a également traversé une phase similaire dans les années 90, confrontée à des difficultés économiques et recourant à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme d'ajustement structurel, suivi d'un accord de confirmation. Nous comprenons les implications des conditions imposées par le FMI, surtout lorsqu'elles concernent des questions sensibles en Tunisie. Il est vital que nos amis européens comprennent le traumatisme des Tunisiens et l'impact profond que les événements de 1984 et 1986 ont eu sur le peuple tunisien. La suspension des subventions a déclenché des troubles qui, malheureusement, ont fait de nombreuses victimes » a ajouté le chef de la diplomatie algérienne évoquant notamment les émeutes du pain.

Il a, ensuite, souligné que les Tunisiens ne sont pas du tout contre les réformes économiques. « Au contraire, ils ont toujours été des pionniers dans ce domaine. Cependant, il est important de noter que la Tunisie traverse actuellement une période très difficile. Des réformes économiques peuvent être envisagées, mais il est indispensable de les mettre en œuvre dans des conditions qui ne soient pas trop pénibles pour le peuple tunisien » a poursuivi le ministre.

Il a enfin salué « le tact et la sensibilité » dont a fait preuve l'Italie dans son approche de la situation difficile que traverse la Tunisie.

