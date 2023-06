Tunisie - Allégement du déficit commercial alimentaire aux cinq premiers mois de 2023

Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est allégé de 41,84% aux cinq premiers mois de 2023 par rapport à la même période un an auparavant. Il s’est établi à 487,4 millions de dinars (MD) fin mai 2023 contre 838,1 MD fin mai 2022, avec un taux de couverture en régression de 9,6 points passant de 76% à 85,6%. Ce sont les chiffres que vient de publier l’Observatoire national de l'agriculture (Onagri).

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 8,8% alors que les importations ont baissé de 3,4%. Le déficit enregistré est essentiellement le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+29%) et la régression des importations des céréales (-16,3%), et ceci malgré l’accroissement du rythme des importations du maïs (+23,8%) et du sucre (+126%).

L’observatoire note que les prix à l’importation des céréales ont connu une baisse de -20,7% pour le blé dur, de -15,1% pour le blé tendre, de -11,% pour l’orge et de -8,9% pour le maïs. Il en est de même pour le prix les huiles végétales avec -7,7% contre une hausse de +24,1% pour le sucre et de +10,6% pour le lait et dérivés.

Rappelons que le déficit de la balance commerciale s’est allégé de 18,4% au cours des cinq mois de 2023. Il s’est établi à -8.102,1 MD jusqu’à fin mai 2023 contre -9.929,5 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en hausse de 6,1 points passant de 70,1% à 76,2%, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS).

Notons que les importations alimentaires ont représenté 9,9% des importations totales alors que les exportations alimentaires ont représenté 11,1% des exportations totales.

Selon l’Onagri, la part du déficit de la balance commerciale alimentaire dans le déficit de la balance commerciale globale a baissé de 2,4 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année dernière passant de 8,4% à 6%.

I.N avec communiqué