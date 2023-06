Réactions amusées aux trente "billions" de dinars annoncés par la Commission de conciliation

L'annonce de l'existence d'un dossier de conciliation pénale à hauteur de trente milliards de dinars a rapidement fait le tour de la toile. La chose avait eu lieu lors de la rencontre, du 20 juin 2023, entre le président de la République, Kaïs Saïed et les membres de la Commission nationale de conciliation pénale. Une membre ayant pris place aux côtés du président avait évoqué un chiffre de trente "billions" de dinars.

La nouvelle a été tournée en dérision et s’est transformée en source de blagues et de railleries. Les internautes ont souligné l’absurdité du chiffre avancé. Il s’agissait, pour certains, d’un chiffre inimaginable et jamais évoqué dans le passé, même chez les pays les plus riches. « J’ai failli avoir un malaise », a-t-on écrit.













D’autres ont estimé que ce chiffre ne pouvait être réalisé qu’en procédant à une conciliation avec un nombre important de figures historiques. « L’unique solution permettant de collecter trente billions de dinars (soit 30.000.000.000.000) est de se concilier avec Didon, Hannibal, les Ottomans, Jules Ferry, tous les beys et celui qui s’est emparé des caisses du pays », a indiqué l’un d’entre eux.













Un autre internaute a estimé que cette somme permettra à la Tunisie de devenir considérablement riche et de se hisser au rang des pays accordant des prêts au lieu d’en avoir besoin. Il a, d’un ton ironique, considéré que la Tunisie devra accueillir les migrants clandestins en provenance d’Italie.













D’autres citoyens ont indiqué qu’une personne ne pouvait pas à elle seule être en possession de trente billions de dinars. Ceci signifierait que cette personne serait plus riche qu’Elon Musk. Ils ont pointé du doigt un grand mensonge.















S.G