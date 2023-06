Anis Wahabi explique les millions et les milliards en chiffres pour les nuls

Millions, milliards, dinars, millimes… On se perd dès que le président de la République et la commission de conciliation pénale parlent argent. On ne sait jamais s’il s’agit de millions de dinars ou de milliards de millimes ou carrément de billions de dollars.

Pour éviter toute confusion, l’expert-comptable Anis Wahabi a délivré une petite leçon en écriture des nombres en chiffres précisant ainsi le nombre de zéro à placer pour distinguer les millions des milliards.

« Braves gens !

Ainsi s’écrit million : 1.000.000

Ainsi s’écrit milliard : 1.000.000.000

Ainsi s’écrit le budget de l’État tunisien : 69.000.000.000

Ainsi s’écrit le budget des États-Unis : 94.000.000.000.000

Ainsi s’écrit billion : 1.000.000.000.000

Il n'y a de force et de puissance qu’en Dieu ! », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Mardi, une membre de la commission de conciliation pénale a affirmé, au président de la République qu’un homme d’affaires tunisien aurait déposé une demande de conciliation en contrepartie de dix milliards de dollars, soit plus de trente milliards de dinars. Kaïs Saïed a effectué, hier, une visite à la commission de conciliation pénale exigeant de ses membres de redoubler d’effort pour récupérer l’argent spolié.

N.J