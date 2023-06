Naoufel Amira : 300 médicaments, sinon plus, sont manquants

Environ 300 médicaments étaient manquants, selon la dernière mise à jour faite en janvier 2023, a indiqué le président du Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (Spot), Naoufel Amira. Ce dernier n’a pas écarté la possibilité que ce chiffre ait été révisé à la hausse vu la gravité des difficultés rencontrées par la Pharmacie centrale pour s’approvisionner, notamment à cause de ses soucis financiers.

Au micro de Zina Zidi dans l'émission Studio Shems sur Shems Fm, M. Amira a aussi précisé que l’observatoire du médicament ne s’est pas réuni depuis un certain moment malgré les sollicitations du Spot via plusieurs courriers. Cet organisme dispose de la liste actualisée des médicaments manquants et qui est basée sur des données communiquées par les établissements officiels, que cela soit de la société civile ou de l’État.

Le pharmacien a, d’ailleurs, salué les efforts des cadres de la Pharmacie centrale, qui continuent tant bien que mal d’approvisionner le marché, malgré la rudesse de la tâche ainsi que la souplesse de certains laboratoires internationaux.

Rappelons que début juin courant, Naoufel Amira avait indiqué dans une déclaration à l’agence Reuters que des centaines de médicaments étaient en pénurie dont des médicaments pour le traitement du cancer et des antidiabétiques. Il avait aussi spécifié que la Pharmacie centrale doit une somme importante aux fournisseurs étrangers estimée à un milliard de dinars.

I.N