Rumeur sur une révision de l'allocation touristique : les précisions de la BCT

Des rumeurs ont circulé ces dernières 24 heures sur la possible hausse de l'allocation touristique de 6.000 dinars à 10.000 dinars par an.

Interrogée, une source autorisée de la Banque centrale de Tunisie a catégoriquement démenti l’information, mercredi 14 juin 2023 dans une déclaration à Business News. Et d’affirmer qu’« aucune décision n’a été prise concrètement à ce sujet ».

Notre source a expliqué que « le projet du code des changes n’annonce que les principes généraux », que « la question de révision à la hausse des droits à transfert à titre d’allocation touristique n’est pas à l’ordre du jour » et que « la version définitive du nouveau Code des changes n’est pas encore adoptée ». En outre, elle nous a confié que le sujet n’a pas été abordé lors de la présence du représentant la BCT aux réunions pour l’amendement du Code des changes.

Et d'affirmer, toutefois, que l’autorité monétaire est habilitée à procéder au changement du plafond de cette allocation par voie de circulaire.

Rappelons que la dernière modification de l'allocation touristique remonte au 12 novembre 2009. L'allocation était passée de 4.000 dinars à 6.000 dinars, soit une majoration de 50%. En ce temps, l’euro équivalait 1,9 dinar. Aujourd’hui, l’euro équivaut presque 3,35 dinars (selon le cours de la BCT du jour).

I.N