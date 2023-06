OMN’IEA ! L’omnibus de l’IEA

« Interpelés par OMN’IEA, le nouveau produit de l’Institut El Amouri, nous avons interviewé le DG, M. Ezzedine Gargouri, pour avoir plus de précisions. »

Qu’est-ce qu’une étude Omnibus ?

L’Omnibus est une étude qui regroupe plusieurs clients, leur permettant d’insérer un ensemble de questions sur une problématique qui leur est propre.

Les coûts de cette étude sont partagés entre les clients, mais les résultats sont exclusifs : chaque client reçoit les réponses à ses propres questions uniquement !

Depuis quand l’Institut El Amouri conduit ces études Omnibus ?

Nous avons initié cette étude au début des années 2000, mais le marché n’était pas prêt. Aujourd’hui, et en raison des changements que nous observons sur notre environnement économique, bon nombre d’entreprises ressentent le besoin d’avoir des informations rapides et fiables sur leurs marchés, sans avoir à débourser des montants importants pour commander des études classiques.

Quel est le principe de cette étude ?

Chaque client pose un ensemble de questions en fonction de ses propres besoins. Ça peut être une seule question, ça peut être trois ou quatre questions, ou plus encore. C’est le client lui-même qui définit le nombre de questions qu’il veut poser.

Les questions de tous les clients sont organisées en différentes sections d’un même questionnaire, qui est administré à un échantillon représentatif de la population tunisienne : 1000 personnes tirées au hasard, réparties sur tout le territoire tunisien, en respectant la distribution réelle de la population selon différents critères, comme l’âge, le genre, la région et le niveau de vie.

Quand une entreprise peut-elle opter pour l’Omnibus et non pour une étude classique ?

C’est quand elle a un besoin limité en informations. Une ou deux informations qu’elle veut vérifier ou mesurer. Pour trois ou quatre questions, il est inutile et trop coûteux de commander une étude ad hoc. L’étude Omnibus est alors une solution idéale pour ce besoin.

Plus concrètement, quels sont les avantages que l’entreprise peut tirer ?

Les avantages sont nombreux, on peut citer à titre d’exemple :

Une vision globale avec un échantillon représentatif de la population couvrant tout le territoire,

Une rapidité d’exécution avec une compression maximale des délais,

Une minimisation des coûts puisque les frais de l’enquête sont partagés entre l’ensemble des clients,

Une grande souplesse avec le choix du nombre de questions à convenance.

La garantie d’avoir des standards de qualité élevés, avec l’enregistrement de tous les appels, l’écoute en temps réel, etc. Ne pas oublier non plus que nous sommes le premier et seul bureau d’études spécialisé en marketing à être certifié Iso 9001 en Tunisie !

Quand est-ce que vous planifiez de mener cette étude ?

L’étude est planifiée sur une base trimestrielle, et la prochaine vague est prévue pour la fin de ce mois. Le 26 juin plus précisément.

Et combien coûte cette étude ?

Le coût est défini à la question. Chaque type de question a un coût précis. Les prix sont à partir de 300DT pour les questions dichotomiques. Le client peut alors gérer son budget en fonction du nombre et du type des questions qu’il décide de poser.

Télécharger la présentation de l’étude et recevoir la grille tarifaire : bit.ly/m/elamouri

Un mot sur l’Institut El Amouri

L’institut El Amouri est le premier bureau d’études en marketing en Tunisie et dans le Maghreb. Il a été fondé en 1974 par Tahar et Annie El Amouri. Il dispose des dernières technologies en matière d’études de marchés et de sondages d’opinions. L’année prochaine, il fêtera ses 50 ans au service des entreprises.