Inondations au Kef : la protection civile aide les élèves du bac à rejoindre les centres d’examen

Les fortes précipitations enregistrées au Kef dans la nuit de mardi à mercredi 14 juin 2023 ont provoqué des inondations de certains oueds et la fermeture de quelques routes, poussant les agents de la protection civile à intervenir pour aider les élèves qui passent les examens du baccalauréat à rejoindre les centres d’examen. Ils ont aussi assuré la sécurité de la circulation sur les axes qui ont été inondés. C’est ce qu’a indiqué, le matin même, le directeur régional de de la protection civile au Kef, le colonel-major Salem Yousfi.

Le colonel-major Yousfi a indiqué que la protection civile du Kef est intervenue, notamment, dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef pour aider les élèves de la région de Sidi Rabah à rejoindre le centre d'examen du baccalauréat dans la ville de Essakia, suite à l'inondation d'un certain nombre de oueds et l'interruption de la circulation entre le village de Sidi Rabeh et Essakia.

Et de souligner que certains oueds sont sortis de leur lit, à cause de grandes quantités d'eau venues des frontières avec l'Algérie, des oueds ayant débordés là-bas aussi.

Il a spécifié que la municipalité du Kef est intervenue depuis tôt le matin dans certains quartiers situés en contrebas de la ville, et a dégagé des coulées de boue qui obstruaient l’entrée à certains établissements scolaires.

Le responsable a, en outre, souligné que certains barrages ont également été vidangés, les réserves en eau ayant dangereusement augmenté, suite aux fortes précipitations enregistrées dans la région.

I.N

