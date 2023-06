Météo - Tunisie : orages et vents forts prévus mardi soir et mercredi

L’Institut national de météorologie (INM) a annoncé, mardi 13 juin 2023, dans un bulletin météorologiques des intempéries à venir, dans la soirée de mardi et tout au long de la journée de mercredi.

Les fortes pluies et les orages concerneront tout d’abord les régions du nord-ouest et du centre de la Tunisie pour ensuite progressivement toucher, durant la nuit du mardi et la journée de mercredi, le reste des régions du nord et de l’est.

Les précipitations seront particulièrement abondantes au nord du pays et atteindraient les vingt et quarante millimètres, et localement soixante millimètres avec chutes de grêle.

Des vents forts à très forts souffleront dans le sud tunisien provoquant des tempêtes de sables.