Malek Zahi : la politique sociale en Tunisie est basée sur le concept de l'État social qui prend en charge toutes les catégories

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a donné, hier, lundi 12 juin 2023, à New-York, une allocution durant la réunion des ministres et chefs de délégations participant à la 16e session de la Conférence des États parties de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que la Convention relative aux droits des personnes handicapées tombe à point nommé avec l'engagement de la Tunisie à la constance sur la voie consacrant le principe de la pleine égalité, de la participation effective et de l'égalité des chances entre les différents groupes de la société.

Il a ajouté que la Tunisie adopte l'approche basée sur les fondamentaux des droits de l'Homme pour aborder les affaires relatives aux conditions des groupes fragiles et vulnérables de la société en œuvrant à renforcer son cadre juridique et promulguant une loi pour protéger et promouvoir les personnes handicapées.

Le ministre a également évoqué la réforme de l'éducation spécialisée, ce qui a contribué à l'obtention de résultats positifs au profit des enfants handicapés, notamment à travers la création du Centre international pour la promotion des personnes handicapées.

Il a indiqué que la politique sociale en Tunisie est basée sur le concept de l'État social qui prend en charge toutes les catégories sociales, notamment les groupes à besoins spécifiques, et qu'il est le garant de leur droit à une vie décente. Malek Zahi a aussi souligné la compatibilité de la nouvelle vision de la politique sociale de la Tunisie avec les tendances internationales pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon de 2030, qui soutiennent que l'inclusion sociale et économique des personnes handicapées est nécessaire pour éradiquer la pauvreté, atteindre l'égalité et assurer le réalisation du développement pour tous d'une part, et établir le socle national de protection sociale fixé par l'Organisation du internationale du travail en 2012 d'autre part.

M.B.Z