Un refus de visa anéantit le rêve d’une jeune cinéaste

La jeune cinéaste Wafa Lazhari a annoncé, lundi 12 juin 2023, qu’elle ne pourrait pas participer au plus grand festival du film d'animation au monde à Annecy, bien que son film fasse partie des films sélectionnés officiellement dans la catégorie des courts métrages perspectives en compétition lors de l'édition 2023 du festival. Pour cause, le rejet de sa demande de visa.





La jeune fille indique : “J'ai donc été invitée, comme tous les réalisateurs ayant leur film dans la sélection officielle du festival, et Khalil, qui fait partie de l'équipe du film, devait m'accompagner pour représenter notre travail. Le 25 avril 2023, nous avons fait une demande de visa "manifestation culturelle” et avons soumis tous les documents demandés à TLS. L’hébergement étant pris en charge par le festival et les billets d'avion par l'un des organismes de production. Le 8 mai 2023, nous avons été sidérés, ainsi que l'organisme du festival, par le refus du consulat. Les raisons de ce refus étaient peu claires et soulignaient un "manque de fiabilité". L'organisme du festival a entrepris une procédure pour tenter de trouver une solution à ce refus. Le retour expliquant le refus, reçu par l'organisme du festival, est différent. Il mentionne une incohérence. Cependant, cette incohérence devrait leur être reprochée, car ils expliquent entre autres, que Khalil a reçu un visa pour faire ses études de médecine en France, alors que Khalil est ingénieur en intelligence artificielle. La différence est flagrante”.



Poursuivant son récit, Wafa Lazhari assure : “Nous avons envoyé tous les documents "supplémentaires" demandés le jeudi 25 mai et, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse du consulat, alors que nous étions censés vivre en ce moment un moment que nous attendions avec une grande impatience. L’étude du dossier que nous avons soumis révèle une véritable lacune en termes de compétence et une attitude très passive du consulat, qui met beaucoup de temps à répondre dans les délais impartis. Finalement, ils ont cessé de répondre une fois que tous les documents possibles à demander avaient été envoyés. Comment est-il possible de faire face à un refus si nous avons soumis tous les documents demandés et si l’organisme d’un festival prestigieux appuie notre demande de visa ? Aujourd'hui, en tant que personne qui tente de créer dans un contexte difficile, même lorsque nous réalisons des œuvres qui se retrouvent parmi les meilleures au monde, nous sommes quand même stigmatisés et considérés comme "non fiables”.





S.H