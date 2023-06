Antony Blinken : la Tunisie a besoin de soutien pour éviter le gouffre économique

Lors d’une conférence de presse conjointe, donnée ce lundi 12 juin 2023, avec le vice-Premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken a affirmé que les États-Unis partagent les inquiétudes de l’Italie concernant la situation économique et les défis politiques en Tunisie.

Le responsable américain a ajouté que son pays salue l’effort mené par l’Italie et notamment la récente visite de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en Tunisie, ajoutant que les États-Unis souhaiteraient inviter le gouvernement tunisien à présenter un plan de réformes révisé au FMI afin que le Fonds puisse engager les actions idoines.

« Ce sont toutefois des décisions souveraines qui concernent la Tunisie et ce n’est pas à nous, ni à quiconque, de les prendre. Il est clair que la Tunisie a besoin de plus de soutien pour éviter de se retrouver au bord du fameux gouffre économique. Ce que l’Italie et l’UE ont fait est un pas important mais pour une action complète, à notre avis, le FMI peut contribuer à aider la Tunisie à emprunter une voie plus durable et positive, mais cela reste la décision de la Tunisie et nous soutenons toute initiative visant à aider à dépasser la crise car cela est important pour la Tunisie, la région, pour l’Europe et pour nos intérêts également » a-t-il poursuivi.

Antony Blinken a conclu en ces termes : « Nous voulons voir la Tunisie réussir, nous voulons trouver le moyen de fournir le soutien nécessaire à ce succès mais le gouvernement doit prendre des décisions sur comment il compte procéder et nous espérons trouver un moyen pratique de progresser avec la flexibilité nécessaire et appropriée ».

M.B.Z