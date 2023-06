Saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de 1,6 million de dinars

Les unités douanières à Médenine, Sousse, Sfax, Tunis et Gafsa ont saisi une importante quantité de vêtements, d’appareils électroménagers, de cigarettes et différents alliages ainsi que d’autres marchandises de contrebande d’une valeur de plus de 1,6 million de dinars.

Les équipes rattachées à la cinquième brigade de Médenine ont saisi des quantités de tissus de contrebande et d’accessoires de téléphones portables ainsi que des feux d’artifice de contrebande d’une valeur de 350 mille dinars.

L’unité de la garde douanière de Ben Guerdane a saisi un camion transportant 7.250 mètres de tissus de contrebande d’une valeur de 50.750 dinars. La même unité a également saisi une importante quantité d’accessoires de téléphones portables d’une valeur estimée à cent mille dinars.

L’équipe de la garde douanière de Tataouine a saisi 4.320 feux d’artifices dissimulés dans un bac à sable à Borj el Khadhra.

Par ailleurs, les services de la section de la garde douanière à Monastir ont saisi 1kg d’or et 3kg d’argent d’une valeur estimée à 204 mille dinars ainsi que des vêtements de contrebande d’une valeur de 75 mille dinars. Une quantité de vêtements de contrebande a également été saisie à Sousse.

A Gafsa, des pneus ainsi que des vêtements de contrebande ont été saisis par les unités douanières.

Les services de la Douane ont saisi une importante quantité de produits de beauté, de sacs à main et d’appareils électroménagers de contrebande d’une valeur de plus de 400 mille dinars à Regueb.

Des cigarettes et des climatiseurs de contrebande ont été saisis à Sfax à bord d’un camion destiné au transport de volaille.

À Sidi Bouzid, les unités de la Douane ont saisi des vêtements, des caméras de surveillance et des accessoires de téléphones portables d’une valeur de 350 mille dinars. 17 mille boites de cigarettes de contrebande ont été saisies à Kélibia. 1791 boites de médicaments de contrebande ont été saisies à Kasserine.

M.B.Z