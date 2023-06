Neuf instructions contre un instituteur pour agressions sexuelles sur des élèves

Neuf instructions ont été ouvertes contre un instituteur pour des soupçons d’agressions sexuelles sur un groupe d'élèves du primaire, a indiqué le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Sfax 1, Faouzi Masmoudi.

Seize enfants sont concernés et ont été entendus depuis mi-mars dernier, a précisé la même source dans une déclaration à la Tap. Le ministère public a décidé d’autoriser les instructions dans neuf plaintes alors que sept autres ont été classées sans suite, à cause de l'absence de soupçons d'agressions et harcèlement sexuels. L’enquête est actuellement en cours.

Notons dans ce cadre que l’Association Innocence avait dénoncé, jeudi dernier, ce grave incident et s’est étonnée que certains parents de victimes se soient rétractés des poursuites judiciaires contre l'enseignant-agresseur. Et de rappeler que la protection des enfants contre les abus et les agressions sexuelles est une priorité, et qu'il est inacceptable de dissimuler le dossier sous couvert des résultats scolaires.

L’association a donc appelé les parents à poursuivre l'agresseur pour garantir le droit et l'intérêt supérieur des enfants.

I.N