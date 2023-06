Barrages tunisiens : le taux de remplissage a atteint 36,1%

Malgré les dernières précipitations, la situation hydrique en Tunisie demeure préoccupante. En effet et selon un récent rapport de l’Observatoire national de l'agriculture (Onagri) daté du lundi 12 juin 2023, le taux de remplissage des barrages a atteint 36,1%. Les réserves d’eau dans les barrages tunisiens sont en baisse de 320,52 m3 (-27,65%) par rapport à la moyenne des trois dernières années. Il s’est situé à 838,59 m3 contre 1.159,11 m3.

Le taux de remplissage de la majorité des barrages les plus importants oscillerait entre 1% à 36%, à l’exception des barrages de Sejnane et de Mellègue dont les taux de remplissage se situent respectivement à 53% et à 49%.

Toujours selon ce même document, le taux de remplissage dans les barrages a atteint 42,1% au nord, 16% au centre et 9,2% au Cap Bon.

I.N