Houssem Hammi : le pouvoir en place constitue une menace pour le pays !

Imprimer

Le coordinateur du collectif Soumoud, Houssem Hammi, a estimé, dans un post publié, ce lundi 12 juin 2023, sur les réseaux sociaux, que le pouvoir actuel est devenu « le danger imminent » et la menace pour les moyens de subsistance des Tunisiens.

Il a souligné que le système en place est incapable de trouver des solutions permettant de juguler la crise économique profonde que traverse le pays, pire encore, qu’il est incapable de comprendre et d’évaluer les risques qu’il fait encourir au pays et à son peuple. Houssem Hammi a précisé que le régime adopte une approche mêlant des critères idéologiques à la théorie du complot alors que les affaires économiques de tous les pays du monde sont gérées en fonction d'approches rationnelles et scientifiques et d'indicateurs objectifs.

« Poursuivre les politiques économiques actuelles et les crises qui en découleront, fera subir au pays de lourdes pertes qu’une génération complète de Tunisiens aura la responsabilité d’assumer » a-t-il ajouté.

M.B.Z