Les magistrats condamnent les propos de Riadh Jrad et Wafa Chedly

Imprimer

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a rendu public un communiqué, lundi 5 juin 2023, pour dénoncer les propos du chroniqueur Riadh Jrad lors de l’émission Rendez Vous 9 diffusée sur Attessia, jeudi 1er juin 2023, ainsi que le discours incitant à la haine de l’avocate Wafa Chedly. L'association a également dénoncé, dans son communiqué, les attaques visant les magistrats émanant de certaines pages sur les réseaux sociaux.

L’AMT estime que le retour des campagnes visant le président de l’association et les magistrats n’est pas fortuit et coïncide avec la manifestation de protestation contre la révocation des magistrats.





Ainsi, l’association dénonce fermement ces "campagnes dangereuses", ainsi que "le silence" de l’autorité politique et de la ministre de la Justice face à ces agressions et ces violations émanant de personnalités et de pages prétendant leur proximité du président de la République".

Elle met, également, en garde contre toute tentative visant à impliquer le président de l’association dans les affaires dites de complot contre la sûreté de l’Etat, faisant porter la responsabilité au pouvoir exécutif de toute atteinte à l’intégrité physique des magistrats.





L’AMT renouvelle sa solidarité avec les magistrats concernés par les campagnes injustes, tout en affirmant son intention de poursuivre en justice les personnes et les pages impliquées dans les campagnes contre les magistrats.

Elle appelle, également, l’ordre des avocats de prendre les mesures nécessaires contre les personnes concernées parmi ses affiliés, invitant, dans le même sens, la Haica à intervenir selon ses domaines de compétences face aux dépassements enregistrés.





S.H