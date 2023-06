Bouasker : le pourvoi des vacances à l’Isie est du ressort du Président

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker a indiqué, lundi 5 juin 2023, sur le plateau de Rendez Vous 9 sur la chaîne Attessia, que le pourvoi des deux postes vacants au sein de l’instance reste du ressort du président de la République.





Revenant sur le pourvoi des sièges vacants au sein du Parlement, Farouk Bouasker a assuré que ce point est prévu par la loi électorale, ainsi que le règlement intérieur de l’assemblée. « Aujourd’hui, il faut que le bureau de l’assemblée se réunisse pour constater les vacances. Cette étape est obligatoire. Suite à quoi, le président du Parlement adressera une correspondance au président de l’instance. Ce qui n’est toujours pas fait, mais d’après les informations que nous détenons, cela ne saurait tarder. Une fois la correspondance reçue, l’instance organisera des élections partielles dans sept circonscriptions».





Farouk Bouasker a rappelé que les sept circonscriptions concernées seraient France1, Allemagne, le reste des pays européens, les pays arabes, les deux Amériques, l’Asie et l’Australie et l’Afrique. Toutefois, il a souligné que 400 parrainages seraient requis pour la validation des candidatures puisque la loi électorale n’avait pas changé. Dans ce contexte, il a estimé que cette condition serait difficile à remplir pour certaines circonscriptions comme celles de l’Afrique et de l’Asie dans la mesure où la communauté tunisienne y résidant n’est pas très nombreuse.





S.H