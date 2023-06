Giorgia Meloni attendue demain, 6 juin 2023, à Tunis

Sur invitation de Kaïs Saïed, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, effectuera demain, mardi 6 juin 2023, une brève visite en Tunisie.

La visite de la Première ministre italienne vient réaffirmer le soutien de l'Italie dans les négociations de la Tunisie avec le Fonds monétaire international, a indiqué, ce lundi 5 juin 2023, l'agence de presse italienne Nova. Le pays du sud de l’Europe craint, en effet, les effets de la crise tunisienne sur les flux migratoires.

Giorgia Meloni s’est entretenue vendredi avec le président de la République, Kaïs Saïed. Selon un communiqué de Carthage, l’entretien a porté sur « les relations distinguées entre la Tunisie et l'Italie et les relations stratégiques entre la Tunisie et l'Union européenne ».

Il a également été question de l'initiative proposée par le chef de l’État d'organiser une conférence de haut niveau entre tous les pays concernés par la question de la migration irrégulière, à savoir les pays d'Afrique du Nord, les pays du Sahel et du Sahara et les pays du sud de la Méditerranée, pour s'attaquer aux causes du phénomène.

M.B.Z