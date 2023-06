Kaïs Saïed reçoit le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 5 juin 2023, le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Jassim Mohammed Al-Badiwi, au palais de Carthage.

"Lors de cette rencontre, le président de la République, s’est félicité de la profondeur des liens fraternels et de la solidité des relations fructueuses entre la Tunisie et les pays du Conseil de coopération", note un communiqué publié par la présidence.





Le chef de l’Etat, a fait part de "l’aspiration de notre pays à développer davantage ces relations et à construire des partenariats prometteurs dans plusieurs secteurs, selon de nouveaux mécanismes et visions, capables consolider les valeurs de solidarité et de coopération".

Il a, également, mis l’accent sur "l’importance d’exploiter efficacement les capacités et les opportunités à la portée des deux parties, tout en tirant profit des expériences et des échanges mutuels, et en reprenant le rythme normal de la coopération économique, d'investissement et financier entre la Tunisie et le Golfe".





Jassim Mohammed Al-Badiwi, secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, effectue une visite de travail en Tunisie, le 5 juin 2023 sur invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l'intérêt de faire progresser les relations de coopération avec le Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe, et de renforcer la consultation et la coordination entre les deux parties.





S.H