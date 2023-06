Pourquoi la couleur de la mer à Hammam-Lif et Ezzahra a viré au vert ?

Depuis ce week-end, une vidéo a massivement été partagée sur les réseaux sociaux par des internautes qui dénoncent la pollution de la mer dans la banlieue sud de Tunis, à Hammam-Lif notamment et Ezzahra.

L’Institut national des sciences et technologies de la mer a publié, lundi 5 juin 2023, un communiqué où il revient sur le changement de la couleur des eaux des plages dans la région, eau qui a viré à un vert intense.

Une équipe de l’institut s’est rendue sur place samedi et a réalisé l’échantillonnage nécessaire. Les analyses microscopiques des eaux prélevées ont montré que la couleur verte observée est due à une prolifération massive (Bloom) de microalgues dominée essentiellement par des espèces non toxiques Lepidodinium chlorophorum et Euglena sp, atteignant une charge cellulaire totale de plusieurs millions de cellules par litre.

L’institut a expliqué qu’il s’agit d’un phénomène naturel qui se produit généralement suite à l’enrichissement du milieu en nutriments. En effet, après les dernières pluies, les eaux de ruissellements ainsi que les eaux en provenance de l’oued Meliane et de tout son bassin versant ont acheminé vers cette région une charge importante des éléments nutritifs azoté et phosphaté.

Par ailleurs, l'ensoleillement, la température relativement élevée et le vent dominant durant cette dernière période ont aussi joué en rôle majeur dans l’apparition de ce bloom.

